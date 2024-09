Pompei 14enne accoltellato a scuola

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 12 settembre 2024) 17.46 Un ragazzo di 14 anni è statoda un coetaneo in unadi, al culmine di una lite che secondo una prima ricostruzione sarebbe scattata per una ragazzina loro coetanea. La vittima è stata colpita alla schiena, è stata trasportata in ospedale, ma non è in pericolo. La lite si è svolta all'interno di un istituto alberghiero. L're è stato fermato e portato negli uffici del commissariato locale. La sua posisione sarà valutata dalla Procura dei minori di Napoli.