Pomigliano aderisce alla Settimana europea della mobilità

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 12 settembre 2024) Tre giornate senza auto, incontri formativi con gli studenti per la sensibilizzazionesostenibile edsicurezza stradale, e nuovi interventi per la tutela ambientale. E’ quanto previsto dall’amministrazione comunale did’Arco ( Napoli ), che ha annunciato anche l’adesione”, in programma dal 16 al 22 settembre. “Questo evento – spiegano dal Comune – coordinato dal Ministero dell’Ambiente eSicurezza Energetica, rappresenta un’opportunità cruciale per le amministrazioni locali di promuovere un miglioramento sostenibileurbana, coniugando tutela ambientale, sviluppo economico locale e miglioramentoqualitàvita “.