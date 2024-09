Per il San Marino c’è Nicko Sensoli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024) Non si ferma il mercato estivo del Sancalcio. Da ieri si è ufficialmente aggiunto alla rosa di mister Emmanuel Cascione anche. È un nome, quello del giovane, balzato agli onori delle cronache appena qualche giorno fa. Suo, infatti, il gol che la settimana scorsa ha permesso alla sua Nazionale di Sandi ottenere la prima vittoria in gare ufficiali, esattamente in Nations League, contro il Liechtenstein. Classe 2005, trequartista di piede destro,non sarà un debuttante in serie D. Dopo la trafila nel settore giovanile della SanAcademy, infatti, si è trasferito nel mercato di riparazione della stagione scorsa al San Giuliano City dove ha collezionato 6 presenze in serie D. Ora per lui inizia una nuova avventura sul ’terreno di casa’, agli ordini di mister Cascione e ancora in serie D.