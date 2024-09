Palermo Alessio Dionisi pronto a ‘lanciare’ mister 4 milioni contro la Juve Stabia

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 12 settembre 2024) Vietato sbagliare. Ilsi prepara per la partitalacon l’obiettivo di conquistare tre punti per la zona promozione. “Inizia un periodo importante – sottolinea il tecnico– ci siamo preparati a ranghi ridotti ma non troppo. Dovremo capire quanto sono stanchi i nazionali rispetto ai compagni. Peda, Saric e Desplanches hanno fatto il primo allenamento oggi, Diakité e Lund si alleneranno domani”. L’avvio di stagione è stato in chiaroscuro: “è una partita difficile – commenta– vogliamo migliorare e serve più efficacia in avanti.Le aspettative altrui sono alte ma anche le nostre su di noi.Affronteremo lasu un campo sintetico, un terreno diverso rispetto al nostro. L’ambiente sarà caldo, la squadra avversaria è intensa, quindi dovremo adeguarci alla partita.