Notizie sulla squadra aggiornamento sugli infortuni di Hurzeler su O’Riley Milner e altro

Il nazionale turco Ferdi Kadioglu potrebbe esordire nella partita Brighton-Ipswich di sabato (ore 15:00 BST), ha dichiarato il manager dei Seagulls Fabiannellesuain Premier League. Il versatile Kadioglu è arrivato all'Albion dal Fenerbahce, club della Super Lig turca, per 25 milioni di sterline il 27 agosto e non ha preso parte alla vittoria in casa contro il Crawley Town in Coppa di Lega né al pareggio con l'Arsenal nella massima serie. James, uscito zoppicando dall'Emirates Stadium, potrebbe restare fuori fino a tre settimane, mentre Solly March non è ancora pronto per la competizione, poiché l'ala continua la sua convalescenza da uno al ginocchio di lunga data. "Ha un grande carattere, un grande atteggiamento. È molto, molto positivo.