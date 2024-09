Moto Coriano dedica la porta d’accesso alla città a Marco Simoncelli

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 12 settembre 2024)è pronta are ala principalecon un ‘totem’ alto circa 5 metri. Questo sorgerà al centro di una rotatoria, in cui il campione romagnolo viene ritratto in sellasua Honda con il numero 58. L’opera – che verrà inaugurata giovedì 19 settembre – ritrae il pilota corianese in quattro diverse immagini, mentre la rotonda, del diametro di 15 metri, è stata disegnata con le grafiche e i colori identificativi del compiantociclista. L’intervento è stato realizzato da un’idea del designer, due volte Compasso d’oro, Aldo Drudi.cerimonia di inaugurazione saranno presenti il sindaco Gianluca Ugolini, Paolo, la Sic58 Squadra Corse, il designer Aldo Drudi e il presidente della Federazioneciclistica Italiana, Giovanni Copioli.