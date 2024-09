Milan senti Mirabelli | Fonseca? Al posto di Pioli serviva un allenatore top  Su Morata…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 12 settembre 2024), l’ex dirigente rossoneroha attaccato la scelta di puntare super il dopo: queste invece le parole su Morata, ex direttore sportivo e dell’area tecnica deldell’imprenditore cinese Li Yonghong, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’attuale situazione del club di via Aldo Rossi e ha attaccato la società per aver puntato su un profilo comeper il dopo: “La causa dei problemi è nell’addio a. Dovevano mettersi al tavolo, chiarire i compiti in società, cercare unmigliore e fare un mercato da Scudetto. Lo scorso anno Stefano è stato falcidiato dagli infortuni, spesso aveva mezza squadra ma alcuni davano la colpa alla sua preparazione Sbagliato” e ancora: “Se lascivai su untop“.