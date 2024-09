Lite a scuola per una ragazza a Pompei | studente 14enne accoltellato fermato un coetaneo

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di giovedì 12 settembre 2024)– Un ragazzo di 14 anni è statoda unin unadi, in provincia di Napoli, durante unascoppiata, secondo le prime ricostruzioni, per motivi legati a una. La vittima, colpita alla schiena, è stata immediatamente soccorsa e non è in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto all’interno di un istituto alberghiero. L’aggressore è stato subitodalle autorità e attualmente si trova presso il commissariato locale. La Procura dei Minori di Napoli sta ora valutando la sua posizione. L'articoloper unaunproviene da PRIMACAMPANIA - NEWS24ORE.