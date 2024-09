Listeria nell’insalata iceberg in busta | il ministero ordina il ritiro dei lotti di 19 marchi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Attenzione alla presenza di, batterio che provoca la malattia infettiva listeriosi, in insalate ‘’ in. Sul sito deldella Salute sono apparsi decide di richiami per alcunidi 19per “rischio microbiologico legato alla presenza di”. Icoinvolti sono: Vivinatura, Tres Bon, Torre in Pietra, Tornese, Sigma, Selex, Polenghi, Ortoromi, Ortofresco pulito, Natura è, Mi Mordi, Latte Francia, Il mio orto, Il Castello, Colline Verdi, Ciro Amadio, Centrale del latte, Alifresh e Foglia Verde Eurospin. Per tutti “si invita a riconsegnare il prodotto al punto vendita dove è stato acquistato”, si legge nel richiamo. Per individuare i singoliper cui è previsto il richiamo è possibile consultare il sito deldella Salute.