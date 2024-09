Liceo Made in Italy Consiglio di Stato frena e opposizioni attaccano Miur | Nessuno stop

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 12 settembre 2024) Ildisul nuovodelin. La Sezione Consultiva per gli Atti Normativi ha espresso alcune perplessità e ha sospeso il parere sul regolamento che definisce il quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento. E le, con il M5S che parla di "ennesima prova dell'incapacità di Giuseppe Valditara". Il Pd: "Ecco cosa accade a fare le riforme di fretta, solo per inseguire un titolo di giornale". Il ministro delle Imprese e delin, Adolfo Urso, replica: i primi corsi deldelin"sono già iniziati in queste ore. La questione riguarda il piano triennale successivo. Ilinandrà avanti".