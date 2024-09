Lavoro+329 000 occupati in 2trimestre

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 12 settembre 2024) 10.50 Nel secondo trimestre cresce il numero di:+329.000 su anno (+1,4%) e +124.000 su base trimestrale (+0,5%), mentre i dissono 84.000 in meno (-0,3% sul trimestre precedente),con il tasso che scende al 62,2%. Il tasso di inattività è pressoché stabile al 33,1%. Lo comunica l'Istat. Crescono i dipendenti a tempo indeterminato (+3,3%) e gli autonomi (+0,6%). Nello stesso periodo il Pil ha fatto registrare una crescita sia in termini tendenziali (+0,9%), sia in termini congiunturali (+0,2%).