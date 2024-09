La crisi brucia la pelle Produzione dimezzata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 12 settembre 2024) Unache. Più strutturale che passeggera secondo gli analisti, quella della filiera della moda che interessa i principali distretti della regione: dal tessile allatteria, dal conciario al calzaturiero. Tutti messi sotto scacco dal mondo del lusso in frenata sugli ordini. Unapesante: solo nel conciario si parla già di ben oltre 200 posti di lavoro persi dall’inizio dell’anno. Un mondo, quello della moda, che da mesi chiede con forza misure ugenti al governo: gli ammortizzatori sociali sono agli sgoccioli e la paura è perdere pezzi importanti e farsi trovare impreparati quando ci sarà la ripresa. Per ora è. E i numeri sono chiari. Lo stesso presidente del Consorzio Conciatori di Ponte a Egola, Michele Matteoli, analizzando il quadro, ha detto: "Il fatturato - se facciamo un raffronto sugli ultimi dieci anni - non è calato tantissimo.