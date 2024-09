Kostas la recensione | e se la serie con Stefano Fresi fosse il nuovo Montalbano?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 12 settembre 2024) Palomar e Rai adattano i romanzi di Petros Markaris con protagonista un commissario sardonico e irriverente: il risultato non convince appieno, masalva la fiction. Su Rai1 in quattro serate. C'è undetective in città . Potremmo presentare così, la nuova fiction di Rai 1 in quattro serate (e in boxset su RaiPlay) con, Francesca Inaudi, Blu Yoshimi, Marco Palvetti, Massimo Mesciulam, Maria Chiara Centorami, Giulio Tropea, oltre a Michele Rosiello e Luigi Di Fiore. Producono Palomar in collaborazione con Rai Fiction quello che è stato definito "IlGreco", e tratto dalle pagine dei romanzi di successo di Petros Markaris. Unprocedurale a cui appassionarsi. Anche grazie all'apertura europea probabilmente vuole provare a raccogliere anche un target più giovane, nonostante la sfida sia complicata. Adattare