Il Secchia disboscato Ente Parchi contro Aipo | Lavori in difformità prevedere i ripristini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024) di < "C’ètra quanto previsto in progetto e quanto eseguito rispetto ai tagli boschivi". A pronunciarsi sull’operato diè l’Emilia Centrale che, dopo aver ricevuto una "corposa relazione" sullo stato deida parte dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po (), trasmessa anche all’autorità giudiziaria, ha chiesto all’Agenzia di interrompere ogni altro intervento di taglio, invitandola a "una immediata condivisione in merito alla redazione della variante di progetto".