GP Azerbaijan 2024 a Baku | orari e dove vederlo

(Di giovedì 12 settembre 2024) Il Gran Premio disi svolgerà adal 13 al 15 settembre, su uno dei tracciati cittadini più spettacolari del calendario di Formula1. Il Gran Premio dirappresenta un’occasione cruciale per i team in lotta per il titolo, con la stretta pista diche riserva sempre colpi di scena. Il circuito, caratterizzato da un mix di velocità elevate e settori tecnici, è noto per le difficoltà che pone ai piloti, rendendo ogni errore potenzialmente disastroso. Gli appassionati di motori avranno diverse opzioni per seguire l’azione, sia in diretta sia in differita.