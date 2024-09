Giulia Latini interviene sulla cancellazione della serie Prisma in cui recita il suo fidanzato Mattia Carrano

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 12 settembre 2024) Come annunciato poche ore fa dal regista Ludovico Bessegato, Prime Video ha deciso di cancellare. La terza stagionetv, dunque, non si farà . Il creatore e showrunner di– molto apprezzata dal pubblico di Amazon Prime Video perché ha toccato tematiche quali il revenge p*rn, la disabilità e l’identità di genere, ha spiegato: Lecostano tanto: la sensazione è che siano cambiate le policy delle piattaforme negli ultimi anni. Prima si tendeva a cercare prodotti sperimentali che si differenziassero soprattutto dalleche vanno in onda sulle televisioni generalisteLa sensazione è che negli ultimi due anni le piattaforme stiano cercando di allargare il pubblico a scapito di prodotti più sperimentali.