Frana San Felice a Cancello ritrovato il corpo del 42enne Giuseppe Guadagnino

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 12 settembre 2024) San. Dopo quasi due settimane e mezzo di ricerca, i Vigili del Fuoco hannoa Sanildel, disperso in seguito allache colpì la frazione collinare di Talanico. Ilè stato rinvenuto nel laghetto della ex cava Giglio, dove era stata ritrovata anche la madre del, Agnese Milanese, 74 anni, anch’essa dispersa dopo la. Entrambi erano dispersi dal 27 agosto quando un fiume di fango ha invaso la strada sulla quale viaggiavano a bordo del loro Apecar, provenienti da una campagna dove stavano raccogliendo nocciole. Il mezzo era statosubito dopo dai Vigili del fuoco, senza però che ci fosse traccia degli occupanti. Entrambi i corpi sono stati trovati in una ex cava, punto nel quale si sono concentrate le ricerche dei soccorritori.