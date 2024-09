Delegazione di Civitella in visita al Comune gemellato tedesco di Kämpfelbach

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 12 settembre 2024) Arezzo, 12 settembre 2024 – Unadell’Amministrazione comunale diin Val di Chiana, guidata dal Sindaco Andrea Tavarnesi, è stata inai primi di settembre aldi. Il gemellaggio connasce nel 2011 su sollecitazione dell’allora ambasciatoreSteiner venuto aper la cerimonia del 65esimo anniversario dell’eccidio, dove riconoscendo pubblicamente l’atrocità della ferocia nazista auspicò la nascita di un gemellaggio con unproprio in segno di riconciliazione e amicizia, per un’Europa di pace. In questi anni è cresciuto molto, le due comunità hanno da subito risposto con grande entusiasmo a questo progetto e in questi anni sono numerosi i contatti sia personali, che culturali, sportivi, educativi e non per ultimi commerciali che si sono sviluppati e consolidati.