Borsa | Milano +06% e l' Europa tengono con discorso Lagarde

(Di giovedì 12 settembre 2024) Piazza Affari e i mercati azionari europei limano i rialzi con l'avvio deldella presidente della Bce Christinee il taglio dei tassi da parte di Francoforte secondo le stime della vigilia: lamigliore resta Amsterdam che sale dell'1,1%, con Madrid in crescita di un punto percentuale e Francoforte dello 0,8%.cresce dello 0,6%, sulla stessa linea di Londra e Parigi. Con le stime sull'inflazione e il Pil della Bce, si conferma un clima tranquillo per i titoli di Stato: lo spread tra Btp e Bund a 10 anni rimane calmo attorno ai 140 punti base. Euro in leggero rialzo sul dollaro a quota 1,102. In Piazza Affari sempre molto bene Tim (+6%) promossa da Bofa che ha ribadito il giudizio 'buy' e ha alzato il prezzo obiettivo a 0,34 euro, con Unicredit in aumento del 2,5% dopo l'operazione su Commerzbank.