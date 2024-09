Atalanta | mezzi gratis per i tifosi il giorno della partita

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 12 settembre 2024) Idell’avranno gratuitamente accesso aipubblici per raggiungere il Gewiss Stadium. Anche quest’anno, i sostenitoriDea potranno accedereaipubblici ATB-TEB che consentono di raggiungere lo stadio. La notizia viene pubblicata proprio dal club di Bergamo, che sul proprio sito scrive: “Questo grazie all’accordo economico cheha rinnovato con ATB: in occasione delle partite casalinghe del campionato di Serie A Enilive 2024/25 dei nerazzurri, tutti i possessori di tagliando d’accesso al Gewiss Stadium potranno utilizzare gratuitamente e per tutto ille corse dell’intera rete ATB e TEB.A tal fine, sarà sufficiente esibire al personale di controlleria il biglietto valido per ladi campionato prevista per quel”.per iilSportFace.