Animali vogliono riprodursi Se provi il nero | Anna-Alfred degrado a Temptation Island

(Di giovedì 12 settembre 2024) Colpa dio, cantava Vasco. No, colpa di, diranno i telespettatori e soprattutto le telespettatrici di. La prima puntata dell'edizione settembrina del reality di Canale 5 dedicato alle corna, pardon alle coppie riparte con il botto e con un duo iconico:. La prima, con un pugno di fulminanti battute auto-ironiche, si guadegnerà forse un posto sul palco di un comedy show in seconda serata. Il secondo si già aggiudicato la palma di erede di Tony, il disastroso fidanzato della scorsa stagione (parliamo giusto di un paio di mesi fa). La trama, se così si può dire, è piuttosto ripetitiva: il ragazzo ci prova con la single e la ragazza lo guarda a distanza, imprecando. «Babbo Natale ha già la sua renna, io!», è la frase-cult pronunciata da, sconcertata nel vedere in video il flirt trae la tentatrice Sofia.