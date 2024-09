Aguzzoli agita Pd e Sinistra Cangiari lo vuole in Regione ma la Verde Bonvicini rischia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024) Dall’opposizione senza tregua con Coalizione Civica alla grande coalizione col Pd in. La tentazionedel dottor Fabrizio, pronto a chiedere l’investitura da candidato per le elezioni regionali tra le file di Avs, fa saltare sulla sedia sindaco e maggioranza. E persino gli stessi alleati Verdi eItaliana, spaccatissimi su questa opzione. La mente della trattativa sarebbe Duilio, storico esponente dei Verdi, nonché cognato dello stesso, che avrebbe visto in lui un’ottima occasione civica per rinforzare la lista in vista della competizione regionale. Perè anche un modo per dare una stoccata al Pd locale, con cui i rapporti non sono mai stati idilliaci. Il risultato ottenuto da Avs a Reggio d’altronde è stato importante, molto più che in altre province, e quindi la speranza che possa scattare un seggio inè concreta.