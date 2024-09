Serie A 2024 2025 quali squadre hanno più abbonamenti venduti | la classifica

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Tutto pronto per la ripresa del campionato dopo la sosta. La quarta giornata diA coinciderà anche con le chiusure delle ultime campagnedelledella massima. Sul podio ci sono Inter e Milan a quota 40.000, seguite dalla Roma a 38.000. Quarto posto per la Lazio a 28.500, mentre il Genoa fa registrare il suo record con 28.093. Ecco la. Ladegliper la stagione diInter 40.000 Milan 40.000 Roma 38.000 Lazio 28.500 Genoa 28.093 Napoli 22.000 Lecce 21.551 Bologna 20.000 Juventus 19.200 Hellas Verona ancora in corso (circa 15.500*) Atalanta 15.200 Udinese 13.784 Cagliari 13.500 Parma 12.800 Fiorentina 12.000 Torino ancora in corso (circa 10.000) Como 6.700 Empoli 6.600 Venezia superati i 5.000 Monza ancora in corso (circa 5.