Questura la Mobile cambia guida Battisti lascia dopo dieci anni Andrea Napoli nuovo dirigente

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Arriva da Trapani ildella Squadradi della. È il commissario capoa prendere il posto del vice questore Guglielmo, trasferito a Latina dove guiderà lo stesso reparto.è stato presentato ieri pomeriggio in via Dante. "Per essere il capo dellaè insolitamente giovane, ha bruciato le tappe della sua carriera ma vanta giàdi esperienza nell’amministrazione", ha affermato il questore Giuseppe Maggese.nasce nel 1988 a Cinquefrondi, in provincia di Reggio Calabria. Laureato in giurisprudenza all’università degli studi di Messina, nel 2018 viene assegnato, come prima sede di servizio, alladi Torino, dove ha ricoperto l’incarico di funzionario addetto all’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico.