Perché le donne nere muoiono di parto più delle bianche che comunque non stanno benissimo

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Mettiamoci in agenda il fatto di affrontare, a breve, anche il tema delmolte persone(e pure molte femministe)dicendo che voteranno per Kamala Harris ma solo, tra le opzioni, è “la meno peggio”.bisogna pur entrare nel meritoistanze pro-Pal e del movimento Black Lives Matter che la candidata dem ha già disatteso. Ma non ora. Mentre il mondo discute sul duello tv Harris-Trump, in cui lei ha messo bene in chiaro di non essere Biden, incassando pure il prezioso endorsement di Taylor Swift, proviamo a fare un passo indietro: a quando Kamala Harris era senatrice per gli Stati Uniti della California (2017-2021).? Per provare a capire insieme cosa significherebbe la presidenza di Kamala Harris per i diritti riproduttivi negli Stati Uniti.