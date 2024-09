L’Olanda ferma la Germania la Grecia batte l’Irlanda

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 11 settembre 2024) 2024-09-10 23:28:44 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Martedì sera laè statata dai Paesi Bassi nella UEFA Nations League. La squadra di Julian Nagelsmann ha dovuto rimontare dopo che un gol di Tijjani Reijnders ha messo i padroni di casa in vantaggio, prima che i gol di Deniz Undav e Joshua Kimmich portassero in vantaggio laallo scadere del primo tempo. Ma Denzel Dumfries ha segnato al quinto minuto del secondo tempo, portando il risultato sul 2-2, e nessuna delle due squadre è riuscita a segnare nel tempo rimanente. È stata una partita molto equilibrata, tanto che entrambe le squadre avanzano a quattro punti nel Gruppo 3 della Lega A. Nello stesso periodo si sono svolte in tutta Europa altre otto partite, quindi per scoprire cosa è successo nel resto della competizione.