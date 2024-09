Le navi del lusso a Cannes Lo yacht da 67 metri di Tisg in passerella

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 11 settembre 2024) The Italian Sea Group vara il nuovo superAdm 67 della flotta Admiral. Loraggiunge ben 67di lunghezza e nasce dalla collaborazione tra il centro stile di The Italian Sea Group, che firma il design delle linee esterne unitamente al layout interno, e il designer inglese Mark Berryman, cui si deve il concept stilistico degli interni, realizzato da Celi 1920, ebanisteria del gruppo. "Questo superè caratterizzato da un’estetica con uno stile forte e deciso, quasi maschile, con proporzioni eleganti e raffinati dettagli che esprimono armonia e audacia, come tutta la flotta Admiral - commenta Giovanni Costantino, Founder e ceo di The Italian Sea Group – e lo presenteremo in anteprima mondiale durante il MonacoShow dal 25 al 28 Settembre".