La libertà secondo Zelensky

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Nonostante il suo mandato sia scaduto, la data delle elezioni è rinviata, a Kiev decide tutto lui,, chiuso in una specie di bunker e circondato da un pugno di uomini. È questa la democrazia per cui noi europei ci stiamo svenando? «Si tratta di scegliere trae aria condizionata» disse nell’estate del 2022 l’allora premier Mario Draghi. L’ex governatore della Banca centrale europea sottolineava che il prezzo da pagare per impedire che Vladimir Putin soffocasse la democrazia in Ucraina era l’alto costo dell’energia, in conseguenza del blocco delle importazioni di gas russo deciso dalla Ue. In due anni di guerra, la ragione degli aiuti a Kiev è sempre stata la difesa dellae da ultimo ne ha parlato Tony Blair, in un’intervista al Corriere della Sera, dicendo che la democrazia alla fine trionferà sull’uomo forte.