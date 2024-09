Kamala Harris non ha utilizzato orecchini auricolari per farsi suggerire le risposte durante il dibattito presidenziale

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di mercoledì 11 settembre 2024) L’11 settembre 2024 è stato condiviso un post su X secondo cuiil primotelevisivocon Donald Trump del 10 settembre, avrebbe indossato «acustici» da cui «le venivano fornite delle battute». Come prova, sono state pubblicate due immagini a confronto: quella a sinistra mostra un orecchino di perla indossato da una persona, che secondo l’autore del post conterrebbe anche un auricolare. A destra, invece, la foto degliindossati daal, sempre a forma di perla. Per chi ha condiviso il post, i duesarebbero lo stesso gioiello auricolare. La notizia è falsa. Quelli della foto di sinistra sono gliNova H1, realizzati dall’azienda tedesca Icebach Sound Solutions, conosciuta come Nova.