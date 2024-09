Incidente choc camion piomba nello studio medico e va tutto a fuoco Schianto impressionante

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Dinamicaper l’avvenuto mercoledì 11 settembre, e che ha coinvolto un’auto e un furgone in Via Borgo Padova a Camposampiero. L’impatto tra i due veicoli ha avuto conseguenze devastanti, con il furgone che, dopo lo scontro, è finito contro uno, prendendoe causando seri danni alla struttura. Sul luogo dell’è intervenuta la squadra dei vigili deldel distaccamento volontario di Borgoricco, i quali hanno domato le fiamme che nel frattempo avevano quasi distruttoil primo piano in cui, come detto, si trova uno. Padova, scontro tra furgone e auto a Camposampiero: incendio e tre feriti Fortunatamente, però, grazie al rapido intervento, sono riusciti a contenere l’incendio e impedire che si estendesse all’intera struttura. Tuttavia, l’edificio ha subito danni significativi a causa dell’urto e delle fiamme.