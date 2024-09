Il Csm sospende la consigliera Natoli dopo l’accusa di rivelazione d’ufficio della Procura di Roma

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Con 22 voti a favoresospensione, sei voti contrari e due schede bianche, il plenum del Consiglio superioremagistratura (Csm) ha votato per la sospensionelaica Rosanna. Pertanto, ha decretato il vicepresidente Fabio Pinelli, “il plenum dichiara la sospensione”. Al termineseduta, con un “rinvio di cortesia” per consentire ai consiglieri di fare una ricognizionecomposizione delle varie commissioni, il vicepresidente Pinelli ha accolto la richiesta proveniente da un componente del plenum di far slittare al prossimo plenum la nomina di chi dovrà sostituire nella sezione disciplinare la. Il rinvio consentirà di valutare eventuali incompatibilità rispetto ad incarichi già assegnati.