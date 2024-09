Furto di farfalle medico condannato Paga 180mila euro o vai in cella

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Reggio Emilia, 11 settembre 2024 – Una multa esemplare per aver tentato di contrabbandare centinaia di, insetti e piante. La più alta mai comminata dalla pretura di Thissamaharama, stando a quanto riportano i media locali. È salatissima la condanna arrivata nei giorni scorsi in Sri Lanka per ilLuigi Ferrari, 68enne di Sassuolo (in provincia di Modena) e per il figlio 28enne Mattia: dovrannore oltre(60 milioni di Rupie in valuta locale) entro il 29 settembre prossimo, per evitare che la pena venga trasformata in due anni di carcere. Entrambi sono accusati di aver cercato di far uscire dal Paese insetti rari, tra cuie libellule, catturate in un’area forestale vicino alla riserva forestale di Yala, un parco naturale dello Sri Lanka. L’arresto risale al 9 maggio, quando padre e figlio si trovavano lì in vacanza.