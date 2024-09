Foggia auto travolge due braccianti su uno scooter | un morto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Tragico incidente stradale vicino. Intorno alle 6 del mattino di mercoledì 11 settembre, dueoriginari del Mali stavano andando a lavorare nei campi a bordo di uno, quando sono stati travolti da una Volkswagen Passat. L’impatto è avvenuto su una strada alle porte di Borgo Mezzanone, nelno. Uno dei duesul colpo. Intanto il conducente dell’si era dato alla fuga senza prestare soccorso ai feriti. Il mezzo è stato ritrovato ribaltato nei pressi del luogo dell’incidente, sul ciglio della strada. Sul posto sono giunti i sanitari del 118. L’altro bracciante è stato trasportato al Policlinico Riuniti di, non è in pericolo di vita. Sul caso sta indagando la Polizia. L'articoloduesu uno: unproviene da The Social Post.