Elezioni Usa Nel duello tv Harris provoca e rivendica | Non sono Biden Trump nervoso si difende | I dem vogliono uccidere i bambini

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Kamalaaggressiva e sferzante. Donald, spesso furioso. Si è concluso con una buona performance della candidata democratica il primo – e probabilmente ultimo – dibattito presidenziale 2024. Organizzato da ABC News a Philadelphia, guidato con mano di ferro da David Muir and Linsey Davis, il confronto televisivo non ha avuto momenti davvero memorabili. Nessuno dei due candidati ha sferrato il colpo decisivo. Nessuno dei due avrà probabilmente un vero e proprio ritorno in termini di voti. Ma ieri seraha fatto quello che doveva fare. Si è fatta conoscere meglio dagli americani. Hato un ruolo autonomo rispetto a Joe. Si è presentata come la candidata capace di “voltar pagina”.è invece apparso spesso sulla difensiva. Soprattutto, non è stato in grado di legarealle politiche più impopolari di