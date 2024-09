Electrolux ancora in cassa | Il mercato non riparte

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Potrebbe scattare già dall’inizio di ottobre la nuova riduzione d’orario alladi Solaro. L’azienda ha chiesto l’apertura di un nuovo periodo diintegrazione per 13 settimane: è la terza volta quest’anno, dopo le richieste di febbraio e di giugno. L’ipotesi più probabile, che trova conferme anche da fonte aziendale, è di una riduzione da 8 a 6 ore quotidiane lavorate per tutti i 525 dipendenti dello stabilimento di lavastoviglie in Corso Europa, che si sono ridotti di 15 unità all’inizio del mese di settembre con la procedura di dimissioni volontarie incentivate. L’incertezza sul futuro e la possibilità di avvicinarsi al pensionamento in maniera più tranquilla, hanno portato 15 lavoratori ad accettare incentivi variabili, a seconda della posizione contributiva e quindi alla distanza dal congedo pensionistico, da 3mila fino a 72mila euro.