Conte prepara la partita Cagliari-Napoli

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Due vittorie per la Nazionale di Spallettia caccia della terza vittoria di filadomenica ore 18Archiviata la prima sosta per la Nation League, sono rientrati alla base tutti i ragazzi di Antonio, impegnati con le loro rispettive nazionali. Un bilancio decisamente positivo per i ragazzi azzurri, che hanno dato un notevole contributo alla causa della Nazionale Italiana di Luciano Spalletti. Una prestazione super anche per Gilmour , McTominay, Lobotka e Kvaratskhelia con le loro nazionali. Kvara ha letteralmente trascinato la sua Georgia, mettendo a segno un gol e un assist nel 4-1 finale contro la Repubblica Ceca. Anche Lobotka ha disputato l’intero incontro di Nation League contro l’Azerbagian, terminato 2-0 in favore della sua Slovacchia.