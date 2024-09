Bayesian svolta nelle indagini | l’annuncio non lascia dubbi

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Lesull’incidente di Porticello proseguono. Maarrivatoscorse ore non. Le ultime sulLa tragedia delpoteva essere evitata? È questa la domanda che ormai da quel 19 agosto in molti si fanno. Leda parte della Procura di Termini Imerese sono in corso proprio per capire se sono state rispettate tutte le procedure di sicurezza oppure c’è stata una mancanza che ha portato lo yacht a imbarcare acqua e poi affondare.(Ansa) – cityrumors.itUn incidente che ha portato alla morte di 7 persone e altre 15 sono riuscite a salvarsi. Al momento sul registro degli indagati sono in tre (il comandante e altre due persone ndr), ma non è da escludere che in futuro il numero possa aumentare.