Arriva il ’Ferrara film corto festival’ Conclusa la selezione delle pellicole

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024) FerraraFestival “Ambiente è Musica” - che si terrà nella città estense dal 23 al 26 ottobre presso la Sala Ex Refettorio del Chiostro di San Paolo, la Sala Estense e lo Spazio Factory Grisù (con anteprima il 22 presso Notorious Cinemas) - ha concluso il processo dideimetraggi giunti da 18 paesi. 43 i corti selezionati, 16 nella categoria “Ambiente è Musica”, 18 in “Indieverso” e 10 in “Buona la Prima”. 23 i corti italiani, 20 quelli esteri. 10 i premi da assegnare, di cui 3 principali in denaro. A valutare imetraggi in concorso, la prestigiosa Giuria Professionale 2024, composta da cinque illustri personaggi del mondo del cinema, dello spettacolo earti, in maggioranza femminile. A presiedere sarà Andrea Guerra, musicista e compositore di colonne sonore. Nato a Santarcangelo di Romagna, Andrea Guerra è figlio del poeta Tonino Guerra.