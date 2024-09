Al Belgio manca identità nazionale Nessuno morirà mai sul campo per questo Paese So Foot

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Ilsconfitto dai francesi ha suscitato molta delusione nei tifosi. Soha intervistato il sociologo dello sport Jean-Michel De Waele per sapere cosa ne pensa della situazione che ilsta vivendo a livello sportivo e non solo. Cosa pensi di questa quarta sconfitta consecutiva delcontro la Francia e quali lezioni possiamo imparare da essa? «Innanzitutto sono convinto che la squadra francese sia nettamente superiore a quella belga, e più passa il tempo più la differenza aumenta. Fatta eccezione per i francofoni belgi, per i quali battere i francesi assumeva particolare importanza, non c’è vergogna nel perdere contro i Blues.