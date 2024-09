Adornato vince il premio Demetra

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 11 settembre 2024) lNazionale «» 2024 riservato alle eccellenze e organizzato dall’Associazione Italiana Parchi Culturali a Reggio Calabria quest’anno è andato a Gianfranco, docente di archeologia classica della Normale. «Ho scavato come allievo in siti della Magna Grecia - ricorda il docente - e sono stato direttore scientifico della prima ricognizione archeologica del territorio dell’antica Locri, mia città natale. Il, nonostante la gran soddisfazione di poter confermare che non sempre ’nemo propheta in patria’, non è legato alla Calabria o riservato ai calabresi, bensì destinato a coloro che cercano di valorizzare il Mezzogiorno». La missione più cara al professore, infatti, e la motivazione principale del: comunicare ai non specialisti le attività di scavo, le mostre e rendere quanto più vicini possibili autori della classicità greca o romana.