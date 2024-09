Addio a Clio Napolitano la first lady del Quirinale che non amava il protocollo e difendeva i contadini

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Avrebbe compiuto tra poco 90 anniBitoni, la moglie di “Re Giorgio”, scomparsa ieri. Una vita intensa, vissuta con discrezione accanto a un marito così importante, con i nove anni al, dal 2006 al 2015, che segnarono la prima elezione di un postcomunista alla presidenza della Repubblica.: la biografia Nata in un piccolo comune delle Marche, Chiaravalle, dove il padre era confinato,Bitoni si laurea in giurisprudenza e si dedica al diritto agrario. Nel 1959 conosce Giorgio, che è già deputato del Pci. Si sposano con il rito civile, come si usava per i dirigenti del partito, e dal loro matrimonio nasceranno due figli, Giovanni e Giulio.