A Pompei sopralluogo per il G7 E il Mic invita Bocelli

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Nessuna conferma ufficiale dal Comune die dal Parco archeologico, ma sembra che ieri si sia svolto il tanto attesoda parte del Ministero della Cultura per organizzare la tappa del G7, inizialmente prevista negli Scavi. Fonti non ufficiali riportano che, intorno alle 11, una delegazione di tecnici del Ministero, accompagnata dal direttore generale degli Scavi, Gabriel Zuchtriegel, ha visitato le antiche strade della città romana sepolta dall’eruzione del Vesuvio nel 79 dC Anche se il ministero ha inviato un invito al celebre tenore italiano Andrea, non vi è ancora alcuna conferma della sua partecipazione o esibizione durante il vertice internazionale, complici i numerosi impegni del cantante a livello globale.