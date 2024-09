A Pioltello l’addio ad Alex Reyes il ragazzo dal cuore d’oro | Ha insegnato a tanti l’amore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 11 settembre 2024)(Milano) - Lacrime in chiesa, palloncini sul sagrato, e dall'altare l'appello al perdono: “Solo così, dopo una tragedia simile, si può continuare a vivere”. Nel primo pomeriggio di oggi l'addio della famiglia e deiamici e parenti adander Huarcada, il 27 enne di origine peruviana investito in via Cilea lo scorso 19 agosto, morto in ospedale due giorni dopo, donatore di organi.cittadini, peruviani come lui e non, a salutarenella chiesa di Maria Regina al Satellite, e a stringersi attorno ai familiari: il padre Juan, la mamma Roxana, il fratello minore. I funerali, finalmente, dopo tre settimane di lunga attesa. Solo nei giorni scorsi, ad autopsia compiuta, la salma del 27 enne morto in circostanze ancora per molti versi misteriose è stata restituita alla famiglia. Una cerimonia composta e triste.