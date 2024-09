Via la foto con Alvaro Morata dall’ufficio | la ‘vendetta’ di Alice Campello dopo le parole dell’ex

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) “Come si salva un amore se è così distante”, si chiedeva Tananai nella sua Tango. Ed è la stessa domanda che si staranno facendo, da quando hanno annunciato la separazione,. Perché per ogni passo in avanti verso una riconciliazione, ne fanno due indietro a conferma della loro volontà di restare lontani. Nonostante ci sia stato un riavvicinamento a Madrid, dove sono stati paparazzati insieme, infatti, il calciatore del Milan ha fatto sapere, tramite il giornalista Javier de Hoyos, di essere stufo dell’argomento e che non avrebbe voluto più rispondere alle domande riguardanti. “mi ha spiegato che lui ehanno raggiunto una riconciliazione, ma solo a livello familiare, per il bene dei loro figli.