Vallanzasca il Tebano e quei cattivi ragazzi della Milano criminale raccontati da Stefano Nazzi

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 10 settembre 2024) C’è stato un tempo in cui non era così strano essere uccisi o picchiati a. Un tempo in cui esisteva un preciso cursus (dis)honorum per scalare le gerarchiemalavita. E anchedi provincia o di periferia potevano diventare i padronicapitale morale d’Italia. Un tempo di padri assenti, madri apprensive, soprannomi sudamericani (“Francis faccia d’angelo”, “il”) e vizi arcitaliani in cui era sottile il confine tra mito e mitomania, e la prigione era un luogo da cui poter evadere non solo mentalmente. Chi pensa che ladi oggi sia lontanamente comparabile a quella di cinquant’anni fa, il consiglio è quello di leggere l’ultimo libro del giornalista, abituato a raccontare ogni mese crimini italiani alle orecchie di migliaia di ascoltatori di “Indagini”.