San Donato una Human Care Room respiratoria per stare con i propri cari nel reparto di Pneumologia

(Di martedì 10 settembre 2024) Arezzo, 9 settembre 2024 – Una stanza perinsieme aifamiliari e nella quale questi possono anche trascorrere la notte. È quella allestita all’interno deldidell’ospedale di Arezzo, diretto dal dr. Raffaele Scala . Una stanza arredata con arredi più simili a quelli di una abitazione che di un luogo di cura, con divani letto per ospitare i familiari che vogliano trascorrere i momenti più difficili con ilo caro ricoverato in ospedale. Arredi che sono stati donati dall’associazione “Respiro Vita” presieduta da Tiziana Borghesi . È una stanza nella quale vengono spostati i pazienti con patologie in fase avanzata per i quali le terapie non hanno più efficacia ma che hanno ancora bisogno di un supporto ventilatorio e di analgosedazione e soprattutto di intensificazione della “umanizzazione delle cure”.