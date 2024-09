Rubò oltre 120mila euro al patrigno | non punibile E’ come una figlia diretta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) Ancona, 10 settembre 2024 – Accusa ladella moglie di averlo derubato di, tutti i suoi risparmi, ma dopo tre udienze di un processo già incardinato in tribunale, ad Ancona, con l’accusa di furto aggravato, la principale accusata non è. L’imputata, 31 anni, romena, è una parente affine alla persona offesa perché (nel periodo incriminato) la univa alla moglie visto che era sua madre, l’avevano quindi in comune (proprioun parente di sangue) per tanto il giudice Matteo Di Battista ieri ha dovuto procedere con una sentenza di non luogo a procedere. Lo ha stabilito anche una sentenza della Corte di Cassazione secondo la quale istri sono paragonati al pari di un figlio diretto e quindi legato da una sorta di parentela se c’è un matrimonio con uno dei due genitori. Insomma da ricca e imputata verrebbe da dire ore ricca e libera.