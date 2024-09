Per Sinner e Musetti l' ora di un meritato riposo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) Fino a qualche giorno fa sembrava che l’Italia potesse presentarsi al girone di Bologna con tutte le sue stelle. Invece, nel weekend la lista di Filippo Volandri ha ufficializzato le assenze di Jannike di Lorenzoinsieme a quella di Lorenzo Sonego, uno dei protagonisti del trionfo di Malaga. I primi due forfait dovuti certamente alla necessità dei due giocatori di ricaricare un po’ le batterie in vista del finale di stagione. Lo stesso Volandri ha fatto riferimento alle fatiche derivate anche dall’Olimpiade per, mentre il n. 1 ATP aveva dato anche disponibilità per l’ultima parte della settimana, salvo poi rimettersi alla decisione del capitano, in accordo con il suo staff, di concedergli un po’ di. E tutto questo prima ancora che l’altoatesino giocasse le ultime due ore e 17 del suo US Open, le stesse che gli sono valse il secondo Major in carriera.