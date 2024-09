Pagani tentano il furto in un parco condominiale ma poi rinunciano | la videosorveglianza riprende tutto

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 10 settembre 2024)ilin un appartamento ma: le telecamere di sorveglianza riprendono. È successo a, in via Tommaso Fusco, dove giorni fa quattro individui con volto coperto e cappelli hanno cercato di accedere alle abitazioni di un. Uno di loro era armato di un attrezzo per scassinare. La denuncia Il video, come dichiarato dal quotidiano SalernoToday, è stato condiviso sui social da un residente, successivamente segnalato ai carabinieri della tenenza di. Le indagini sono in corso. Alcuni testimoni hanno riferito di aver già visto la stessa auto coinvolta in una Striano. La banda, dopo essere entrata nel cortile, è tornata rapidamente al veicolo, abbandonando quelli che sembravano chiari intenti criminali. Fonte: SalernoToday Segui ZON.IT su Google News.