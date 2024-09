Non solo gasdotti perché il cavo sotto il Mar Nero può aiutare la sicurezza regionale

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 10 settembre 2024) Portare più energia verde in Ue. Da tempo il tema dell’energia ha mutato il proprio status quo all’interno delle politiche di tutti i Paesi: nonbase programmatica di sviluppi connessi alle crisi che la contingenza offre (su tutte, la guerra a Kyiv), ma anche comune denominatore per due elementi fondamentali della geopolitica, ovvero il paniere delle alleanze e ladelle aree connesse. Ilil Marnon fa difetto a questo ragionamento e può significare un tassello in più alla voce cooperazione energetica in una macro regione ultrasensibile e determinante per i due blocchi continentali coinvolti. Più cavi, piùIlil Marpermetterà di realizzare un ponte energetico dalla regione del Caucaso all’Europa. Si chiama “Black Sea Cable” e sarà lungo 1.195 chilometri e con una capacità di 1.000 megawatt.